Mario Adorf è conosciuto in Italia principalmente per i ruoli nei film polizieschi ambientati a Milano, dove interpretava personaggi criminali di varia natura. Tuttavia, l’attore tedesco, ormai deceduto, non amava particolarmente interpretare questi personaggi e spesso preferiva altre tipologie di ruoli. La sua carriera cinematografica ha attraversato diversi generi, ma il suo volto rimane associato a quelle rappresentazioni milanesi di figure criminali.

Milano, 9 aprile 2026 – In Italia il suo volto è collegato soprattutto a quei ruoli, criminale di mezza tacca dalla mano pesante e dal carattere irruento ma – si scoprì in seguito – a Mario Adorf quelle parti mica piaceva tanto interpretarle. L’attore svizzero morto ieri, mercoledì 8 aprile, a Parigi all’età di 95 anni, del resto, ha dimostrato le sue doti e la sua versatilità nelle oltre 200 pellicole in cui ha lavorato, affrontando con piglio e professionalità praticamente ogni genere cinematografico. Eppure per molti appassionati, soprattutto i fan del cinema di genere anni ‘70, Adorf rimarrà per sempre Rocco Musco e Luca Canali, i “picciotti” a cui ha prestato viso ed espressività in Milano Calibro 9 e La mala ordina, pilastri del poliziesco all’italiana, girati da Ferdinando Di Leo, maestro del cinema di genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mario Adorf: il volto del poliziesco a Milano. Ma a lui quei ruoli non piacevano mica troppo

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Mario Adorf è morto, addio al papà di Fantaghirò: l'attore aveva 95 anni - facebook.com facebook

È morto Mario Adorf, l’ultimo dei “duri gentili”. Volto dei poliziotteschi anni ’70 che disse no al “Padrino” di Coppola e spaziò dal western a Dario Argento x.com