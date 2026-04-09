Marchetti Agenas | Dall' oncologia all' invecchiamento l' Hta traccia percorso innovazione

Nella giornata di oggi, un rappresentante di un'agenzia sanitaria ha illustrato come l'Health Technology Assessment (Hta) stia diventando uno strumento chiave per affrontare sfide complesse in settori come l'oncologia e l'invecchiamento della popolazione. Con l'aumento delle esigenze nel settore sanitario, l'Hta viene descritta come una componente centrale nel definire le linee guida e le strategie di innovazione.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "In un contesto in cui l'innovazione è chiamata a rispondere a bisogni sempre più complessi, dall'oncologia all'invecchiamento della popolazione, l'Health technology assessment (Hta) assume un ruolo di vera governance. Non si limita a valutare le tecnologie sanitarie, ma ne guida lo sviluppo, assicurando che producano benefici concreti per i pazienti". Lo ha detto Marco Marchetti, direttore Uoc Hta di Agenas, durante l'incontro ‘Dialoghi sull'Innovazione Accessibile – Innovaction', promosso a Roma da GSK e Adnkronos. "Uno sviluppatore che vuole creare una nuova tecnologia può rivolgersi all'Hta per ricevere indicazioni sul percorso di sviluppo più efficace. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marchetti (Agenas): "Dall'oncologia all'invecchiamento, l'Hta traccia percorso innovazione" Accesso ai farmaci e innovazione: la sfida dell’HTA europeoCosa: Una tavola rotonda istituzionale dedicata al nuovo regolamento europeo sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA). Ricerca clinica e innovazione: l’Asl Toscana nord ovest traccia il bilancio con oltre 100 studi oncologici attiviUn euro investito ne fa risparmiare tre al Servizio Sanitario Nazionale: tutti i vantaggi finanziari delle nuove terapie erogate a titolo gratuito... Si parla di: Comunicazione Italiana. Marchetti (Agenas): Dall'oncologia all'invecchiamento, l'Hta traccia percorso innovazioneRoma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - In un contesto in cui l'innovazione è chiamata a rispondere a bisogni sempre più complessi, dall'oncologia all'invecchiamento della popolazione, l'Health technology ... iltempo.it Agenas: dalla cardiologia all’oncologia promossi gli ospedali bergamaschiLA CLASSIFICA ITALIANA. Tra le strutture con maggiori punteggi a livello nazionale l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lstituto clinico Humanitas e l’ospedale Bolognini di Seriate. Dall’ambito ... ecodibergamo.it