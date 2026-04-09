Nelle Marche, la primavera continua a essere presente, con un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche serene e temperature piacevoli. Dopo un lunedì di Pasquetta con massime di 28 gradi in alcune zone, le previsioni indicano che il tempo stabile si manterrà anche nei prossimi giorni. Le temperature si manterranno tiepide, e le condizioni meteo rimarranno favorevoli per le attività all'aperto.

La primavera resiste. Non avrà il tepore quasi estivo del lunedì di Pasquetta, quando il termometro ha raggiunto i 28° in alcune località delle Marche, ma avremo un finale di settimana con bel tempo e temperature gradevoli. "Una struttura di alta pressione determinerà giornate stabili per i prossimi giorni - si legge nell'ultimo bollettino meteo della Protezione civile -. Per domenica 12 aprile è atteso un aumento della nuvolosità ed un rinforzo dei venti di scirocco per l'avvicinarsi di una depressione attualmente presente sulla penisola iberica". Il bel tempo sulla nostra regione durerà fino a lunedì compreso, poi l'avvicinamento di una depressione, secondo le tendenze annunciate al momento, "determinerà un graduale peggioramento con piogge diffuse e persistenti per la giornata di martedì 14". 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, la primavera resiste, il weekend sarà sereno e tiepido. Ecco quanto durerà il bel tempo

Leggi anche: Freddo nel weekend e tempo instabile: quanto durerà e quando arriva la primavera

Addio pioggia, torna il sole con temperature fino a 17 gradi. Ecco quanto durerà il bel tempoFirenze, 20 febbraio 2026 – Dopo quasi un mese di pioggia, torna un po’ di stabilità sul fronte meteo.

CANZONE SULLA PRIMAVERA E SULLA PASQUA PER INFANZIA E PRIMARIA-FINALMENTE E' PRIMAVERA

Si parla di: Marche, artigianato tra luci e ombre: resiste ma pesa l’aumento dei costi.

Marche, la primavera resiste. Il weekend sarà sereno e tiepido, ecco quanto durerà il bel tempoLa primavera resiste. Non avrà il tepore quasi estivo del lunedì di Pasquetta, quando il termometro ha raggiunto i 28° in ... msn.com

Ecco quanto durerà il bel tempoLa primavera resiste. Non avrà il tepore quasi estivo del lunedì di Pasquetta, quando il termometro ha raggiunto i 28° in alcune località delle Marche, ma avremo ... corriereadriatico.it