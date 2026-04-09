Manica a mappina e tasca a pignata | cosa sono e cosa indicano

La sartoria napoletana è da sempre sinonimo di eleganza. A dirla tutta, nella nostra città l'eleganza non si apprende, si respira dalla nascita. E diventa modo di essere, inconfondibile come l'essenza stessa della napoletanità. Per gli uomini, in particolare, è il modo di indossare la giacca che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Perché i conigli saltano quando sono felici: cosa sono i “binky” e cosa vogliono comunicareI "binky" sono i salti improvvisi con cui i conigli esprimono gioia ed eccitazione.

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