Manfredonia modulo di iscrizione preventiva all’Asilo Nido

A Manfredonia è stato pubblicato un avviso riguardante il modulo di iscrizione preventiva all’Asilo Nido. La Regione Puglia ha emanato una determinazione dirigenziale n. (numero non specificato) che riguarda le procedure di iscrizione e le modalità di presentazione delle domande. La comunicazione è rivolta ai genitori o tutori interessati a iscrivere i propri figli ai servizi educativi per la prima infanzia nella zona.

Si informa la cittadinanza che la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 241 del 31032026, ha approvato lo schema di “Modulo di iscrizione preventiva” per i servizi educativi per minori da 0 a 3 anni, come da modello in allegato al presente comunicato. Si invitano i soggetti interessati che intendano fruire dei servizi in oggetto a presentare la domanda preventiva, come disposto dalla Regione Puglia, alla unità di offerta accreditata, prescelta dagli stessi. In relazione alla conclusione di ogni procedura necessaria, i posti disponibili per il servizio di Asilo Nido potranno risultare ampliati di conseguenza. ... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, modulo di iscrizione preventiva all’Asilo Nido Asili nido comunali, ultima settimana per l’iscrizioneFra una settimana scade il termine per iscrivere i neonati agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026-2027 che inizierà dopo l’estate. Leggi anche: Unione Valdera: pubblicato il bando per l'iscrizione agli asili nido Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni. Anno 2026/2027Si informa la cittadinanza che la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 241 del 31/03/2026, ha approvato lo schema di Modulo di iscrizione preventiva per i servizi educativi per minori d ... manfredonianews.it Potenza, aperta la procedura di iscrizione agli asili nido comunaliÈ aperta la procedura per confermare l'iscrizione dei bambini che già frequentano gli asili nido comunali di Potenza per l'anno educativo 2025/2026. Le famiglie interessate devono presentare domanda ... rainews.it