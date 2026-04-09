Manfredonia e la Libellula | un premio alla propaganda

Durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, il Comune di Manfredonia ha annunciato il ritiro della rivista “Libellula”. La decisione ha suscitato discussioni sulla strategia comunicativa adottata, considerata da alcuni come eccessivamente propagandistica. La rivista era stata al centro di polemiche e critiche prima del ritiro. L’evento ha attirato l’attenzione sulla gestione delle comunicazioni istituzionali nel contesto locale.

Il recente ritiro della “Libellula” da parte del Comune di Manfredonia, durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, ha riacceso l’attenzione su una modalità di comunicazione molto discutibile. Se da un lato Palazzo di Città celebra il riconoscimento come un “risultato significativo” che premia il lavoro svolto, dall’altro emerge una lettura più asciutta e critica: la differenza sostanziale tra l’aver tagliato un traguardo e l’aver semplicemente acquistato il pettorale per una gara ancora tutta da correre. Nel comunicato ufficiale si parla di “percorso intrapreso” e di una “visione integrata della sostenibilità”.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Manfredonia e la Libellula: un premio alla propaganda” Manfredonia aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e riceve la Libellula all’assemblea nazionale di RomaLa Libellula dei Comuni Sostenibili è stata ricevuta in occasione della quarta assemblea nazionaledella Rete, che si è tenuta al Museo dell’Ara Pacis... Leggi anche: Giorno della Memoria: si inaugura il monumento "La Libellula" Manfredonia aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e riceve la Libellula all’assemblea nazionale di RomaL’assessora Mariarita Valentino ha ricevuto la Libellula dei Comuni Sostenibili, simbolo dell’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030, in occasione dell’assemblea nazionale di Rom ... manfredonianews.it MANFREDONIA LA MARCA Manfredonia premiata tra i Comuni sostenibili. La Marca: «Un risultato significativo»Il Comune di Manfredonia si conferma protagonista nelle politiche ambientali e di sostenibilità, ritirando la prestigiosa Libellula ... statoquotidiano.it