Mamma e figlia morte spunta una nuova testimone | cosa succede adesso

A Campobasso sono in corso ulteriori accertamenti sulla morte di una madre e di sua figlia, avvenute recentemente in città. Una nuova testimone ha fornito dichiarazioni che saranno esaminate dagli investigatori. Le indagini continuano per chiarire le circostanze di quanto successo, mentre le autorità stanno verificando tutte le informazioni raccolte finora. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali sulle cause o sulle eventuali responsabilità.

Mamma e figlia morte a Campobasso, spunta una nuova testimone: cosa succede adesso. Le verifiche sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita proseguono con nuovi accertamenti. Gli inquirenti stanno ricostruendo in modo puntuale gli ultimi giorni delle due donne, mentre resta al centro dell’attività investigativa l’ipotesi di omicidio premeditato collegato a un possibile avvelenamento. Nella giornata dell’8 aprile è stato ascoltato in Questura il marito di Antonella, Gianni Di Vita, rimasto negli uffici per circa sei ore. A seguire è stata sentita anche la figlia maggiore, Alice Di Vita, convocata come persona informata sui fatti e ascoltata fino a sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Mamma e figlia morte avvelenate, spunta l’ipotesi choc sulla ricinaUn caso che sembrava trovare una spiegazione in una tragica fatalità si sta trasformando, con il passare dei giorni, in un giallo sempre più...

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MAMMA E FIGLIA MORTE INTOSSICATE: LA NUOVA IPOTESI FARINA CONTAMINATA CON VELENO PER TOPI

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Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

Madre e figlia morte a Campobasso con la ricina: interrogati padre e altra figliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte a Campobasso con la ricina: interrogati padre e altra figlia ... tg24.sky.it

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