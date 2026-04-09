mamdani paga per tenersi i poveri

A New York, le spese dedicate all’assistenza ai senzatetto superano il reddito medio di una famiglia americana. La città investe somme significative per sostenere le persone senza dimora, con l’obiettivo di mantenere attiva la rete di aiuti sociali. La cifra spesa si impenna rispetto alle risorse medie di una famiglia, evidenziando una strategia che sembra più orientata a mantenere in funzione il sistema di assistenza piuttosto che a risolvere i problemi alla radice.

Prima o poi bisognerà chiarire se la povertà debba essere eliminata o quantomeno ridotta oppure preservata come un animale in via di estinzione e magari estesa a sempre più persone. Si tratta di uno dei grandi dilemmi che attraversano la Sinistra globalista alle prese col nuovo mondo che ha creato, un mondo di paradossi insanabili, primo fra tutti quello basato sulla divergenza tra welfare ed immigrazionismo. Le ultime statistiche ufficiali dello Stato di New York hanno certificato un dato che più che un’anomalia contabile rappresenta un paradigma ideologico: la città ha speso 81.705 dollari per ogni senzatetto «non ospitato» (cioè senza dimora né rifugio temporaneo) superando il reddito mediano di una famiglia americana che è di 81. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Nuova Virtus in volata per tenersi la BSi avvicina anche la volata finale della Nuova Virtus Cesena, squadra di basket impegnata nel campionato di serie B femminile.

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