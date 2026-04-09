Malghe senza gestore scatta l’allarme sullo Stivo | Arco le mette all’asta
Il Comune di Arco ha deciso di mettere all’asta le malghe di Campo e Vallestrè sul monte Stivo, poiché risultano prive di gestore. La decisione è stata presa in risposta alla mancanza di attività di alpeggio e alle strutture vuote, con l’obiettivo di trovare nuovi gestori e garantire il funzionamento delle strutture. Le malghe sono situate a circa un chilometro dalla cima del monte Stivo.
Il rischio è concreto: malghe vuote e stagione d’alpeggio compromessa. Per questo il Comune di Arco ha deciso di accelerare e mettere all’asta le strutture di Campo e Vallestrè, sul monte Stivo, a circa 1.400 metri di quota. Una corsa contro il tempo per evitare che, alle porte dell’estate, i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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