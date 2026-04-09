Maldini commovente | Non mollare mai Il messaggio a Stefano un tifoso rossonero che lotta con la malattia

Paolo Maldini ha inviato un videomessaggio a Stefano, tifoso del Milan che sta affrontando una malattia. Nel messaggio, l’ex calciatore ha detto di non mollare mai e di avere coraggio. Stefano ha ricevuto il video come segno di supporto e vicinanza da parte di Maldini, che ha condiviso parole di incoraggiamento rivolte al tifoso. La scena è stata registrata e condivisa sui social network.

Un messaggio carico di umanità. Paolo Maldini ha voluto dedicare un pensiero speciale a Stefano, tifoso rossonero che da tempo sta combattendo contro un tumore. Un gesto che ha subito fatto il giro dei social, riportando al centro i valori più profondi del mondo Milan. Attraverso un video, il capitano si è rivolto così a Stefano:“Ciao Stefano, sono Paolo Maldini, so che sei un grande milanista e hai frequentato la curva per tanti anni. Abbiamo gioito insieme. Ti volevo mandare un grande saluto e dirti di non mollare mai, come abbiamo sempre fatto noi. Un grande abbraccio da Paolo. Ciao Stefano, forza!”. Parole che hanno emozionato Stefano, che ha risposto con gratitudine: “Altra grande sorpresa, una delle più belle che possa ricevere”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maldini commovente: “Non mollare mai”. Il messaggio a Stefano, un tifoso rossonero che lotta con la malattia Leggi anche: Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani Milan, il regalo di Maldini a Gerard Martin: un dono che profuma di destino rossoneroNelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Milan nei confronti di Gerard Martin, ma il difensore del Barcellona ha spento ogni voce su...