A Lama dei Peligni sono state ordinate evacuazioni in alcune zone del centro abitato a causa di due frane provocate dalle abbondanti nevicate nella zona del Parco Nazionale della Maiella, riconosciuto come Geoparco Globale UNESCO. Le frane hanno interessato parti di strada e proprietà private, rendendo necessario l'allontanamento temporaneo di alcuni residenti. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali, che hanno avviato le verifiche su eventuali ulteriori rischi.

Una parte del centro abitato di Lama dei Peligni è stata evacuata a seguito di due frane causate da intense nevicate che hanno colpito l’area del Parco Nazionale della Maiella – Geoparco Globale UNESCO. L’evento meteorologico, che ha interessato la provincia di Chieti, ha innescato la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza dei residenti nelle zone montane più esposte. L’impatto delle precipitazioni nevose sul territorio di Lama dei Peligni. Le recenti condizioni atmosferiche hanno trasformato il paesaggio della valle della Maiella, portando a fenomeni di instabilità del manto nevoso. Nello specifico, le abbondanti nevicate registrate negli ultimi giorni hanno provocato due distacchi di neve nelle vicinanze di Lama dei Peligni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maiella sotto la neve: evacuazioni a Lama dei Peligni per le frane

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Slavina si stacca dalla Maiella: abitazioni evacuate a Lama dei PeligniLa valanga si è verificata nello stesso punto dell'anno 2000, la massa nevosa è stata contenuta dall'invaso creato negli ultimi anni.

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