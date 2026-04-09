In un’intervista al Guardian, il difensore ha raccontato di aver osservato diversi giocatori arrivare al club senza riuscire a sostenere la pressione di Old Trafford. Ha descritto come questa situazione abbia avuto un impatto difficile su alcuni ex compagni, sostenendo che la pressione del club può risultare insostenibile per alcuni giocatori. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle sfide legate alla gestione delle aspettative in una delle squadre più note d’Europa.

Harry Maguire, in un’intervista al Guardian, ha parlato delle difficoltà vissute al Manchester United, sostenendo che la pressione di Old Trafford avrebbe “spezzato” molti ex compagni incapaci di reggerla. Il difensore inglese ha poi ripercorso la sua carriera in rossonero, tra momenti difficili, perdita della fascia da capitano e il mancato addio nel 2023, dopo il trasferimento sfumato al West Ham Maguire più forte o solo fortunato?. Maguire ha dichiarato che il suo atteggiamento tranquillo e la capacità di non ascoltare le critiche esterne lo hanno aiutato a superare le difficoltà e a tornare un giocatore importante per il club. “Vedo molti giocatori arrivare in questo club e francamente è troppo grande per loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maguire: “Ho visto tanti giocatori arrivare in questo club e non riuscire a reggere la pressione dello United”

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