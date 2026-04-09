Magi +Europa | Discorso Meloni mostra che Governo in crisi irreversibile – Il video

Da open.online 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’intervento della Premier in Aula, Riccardo Magi di +Europa ha commentato in piazza Montecitorio, affermando che il discorso dimostra l’inizio della campagna elettorale e una crisi irreversibile del Governo. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo l’informativa della Presidente del Consiglio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni di altri rappresentanti politici in merito.

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Discorso di Meloni mostra che è iniziata la campagna elettorale, Governo in crisi irreversibile”, il commento di Riccardo Magi +Europa in piazza Montecitorio dopo l’informativa della Premier Giorgia Meloni in Aula. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Scontri Torino, Magi (+Europa): "Meloni va avanti a propaganda, cerca scuse per pacchetto sicurezza" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 "Questo è un Governo che si regge molto sulla propaganda.

Emergenza maltempo, Magi (+Europa): "Meloni arriva tardi e male, servono fondi anche dal Ponte" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Giorgia Meloni arriva tardi e male sul disastro di Niscemi perché in quattro anni poco o nulla è stato fatto...

Temi più discussi: Iran: Magi, Meloni riferisca in aula su risultati viaggio golfo; Governo, le opposizioni all'attacco: Avete fallito; No a fondi per documentario su Regeni: scoppia il caso a Roma, tre interrogazioni; Ultimi sondaggi politici venerdì 3 aprile, tonfo Meloni con FdI dopo il referendum e Pd e M5s in ripresa.

discorso meloni magi europa discorso meloniMagi (+Europa): Discorso Meloni mostra che Governo in crisi irreversibile(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 Discorso di Meloni mostra che è iniziata la campagna elettorale, Governo in crisi irreversibile, il commento di ... quotidiano.net

discorso meloni magi europa discorso meloniMeloni: Niente dimissioni o rimpasto. Le frecciate a Schlein e la sfida all'opposizione su merito e politicaL'informativa della premier in Parlamento. Si tratta del primo discorso alle Camere dopo il referendum sulla giustizia ... today.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.