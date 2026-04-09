Magi +Europa | Discorso Meloni mostra che Governo in crisi irreversibile – Il video

Dopo l’intervento della Premier in Aula, Riccardo Magi di +Europa ha commentato in piazza Montecitorio, affermando che il discorso dimostra l’inizio della campagna elettorale e una crisi irreversibile del Governo. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo l’informativa della Presidente del Consiglio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni di altri rappresentanti politici in merito.