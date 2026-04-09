Magi +Europa | Discorso Meloni mostra che Governo in crisi irreversibile – Il video
Dopo l’intervento della Premier in Aula, Riccardo Magi di +Europa ha commentato in piazza Montecitorio, affermando che il discorso dimostra l’inizio della campagna elettorale e una crisi irreversibile del Governo. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo l’informativa della Presidente del Consiglio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni di altri rappresentanti politici in merito.
(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Discorso di Meloni mostra che è iniziata la campagna elettorale, Governo in crisi irreversibile”, il commento di Riccardo Magi +Europa in piazza Montecitorio dopo l’informativa della Premier Giorgia Meloni in Aula. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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la Repubblica. . Da Meloni "un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, vi accontentere - facebook.com facebook
Oggi Giorgia Meloni sembrava sotto botta in Senato. Ho cercato di replicare al suo discorso di un’ora sul referendum, l’economia, il garantismo, l’Arabia Saudita. Che dite Sono stato chiaro x.com/i/broadcasts/1… x.com