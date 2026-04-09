Maggio all’Infanzia Campania | il teatro che cambia la scuola compie 11 anni

Maggio all’Infanzia Campania celebra quest’anno il suo undicesimo compleanno. La rassegna ha coinvolto oltre 1000 studenti e presentato 53 spettacoli inediti, frutto di un anno di attività nelle scuole. L’evento si propone come un momento di confronto tra ragazzi, insegnanti e genitori, offrendo uno spazio dedicato al teatro e alla creatività nelle scuole della regione.

Maggio all'Infanzia Campania: oltre 1000 studenti e 53 spettacoli inediti nella rassegna che nasce da un anno di lavoro nelle scuole e diventa spazio di dialogo tra ragazzi, docenti e famiglie. Numeri che raccontano un progetto strutturato e continuo nel tempo, in cui la rassegna rappresenta il momento pubblico e condiviso di un percorso molto più ampio. Il Maggio all’Infanzia Campania è infatti l’esito di Teatro Scuola Vedere Fare (TSVF), il progetto annuale ideato da Casa del Contemporaneo con Le Nuvole, in collaborazione con AGITA e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso dell’anno scolastico, le classi –... 🔗 Leggi su 2anews.it

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Marco Paolini compie 70 anni: lo storyteller che ha reinventato il teatro civile italianoMarco Paolini compie 70 anni e resta una delle figure più influenti del teatro italiano contemporaneo.

Occhito, la diga compie sessanta anni: oggi la celebrazione L'invaso fu inaugurato il 7 maggio 1966Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Carlantino: Sono passati 60 anni dall’inaugurazione e dall’entrata in funzione della diga di Occhito,...

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Maggio all’Infanzia Campania: il teatro che cambia la scuola compie 11 anniUndici anni di attività, 53 spettacoli inediti, 1019 studenti coinvolti, 56 classi e 136 docenti: sono i numeri del Maggio all’Infanzia Campania, la rassegna ... napolivillage.com

A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, una scuola dell'infanzia paritaria ha distribuito pulcini ai piccoli alunni in occasione delle festività pasquali. La Regione Campania ha attivato tempestivamente i servizi veterinari per ritirare gli animali. I pulcini s - facebook.com facebook