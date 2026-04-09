Magazzino di Pievesestina raggiunto l' accordo Adl Cobas esulta | La lotta paga i sindacati li fanno i lavoratori dal basso
Dopo mesi di trattative, si è raggiunto un accordo presso il magazzino di Pievesestina, portando a una certa soddisfazione tra i rappresentanti dei lavoratori. Il sindacato Adl Cobas, che ha sostenuto gli operatori coinvolti, ha commentato che questa intesa rappresenta un risultato importante per chi si è impegnato nella lotta. La vicenda si inserisce in un percorso iniziato nel 2015, quando si è firmato il primo accordo aziendale tra la cooperativa e i sindacati più rappresentativi.
Dopo la schiarita al Magazzino Coop di Pievesestina con l'ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale interviene il sindacato Adl Cobas che ha supportato i lavoratori: “Dal 2015 - si legge in una nota - con l’accordo aziendale tra la cooperativa Aster Coop e i sindacati Cgil, Cisl e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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