Magazzino di Pievesestina raggiunto l' accordo Adl Cobas esulta | La lotta paga i sindacati li fanno i lavoratori dal basso

Dopo mesi di trattative, si è raggiunto un accordo presso il magazzino di Pievesestina, portando a una certa soddisfazione tra i rappresentanti dei lavoratori. Il sindacato Adl Cobas, che ha sostenuto gli operatori coinvolti, ha commentato che questa intesa rappresenta un risultato importante per chi si è impegnato nella lotta. La vicenda si inserisce in un percorso iniziato nel 2015, quando si è firmato il primo accordo aziendale tra la cooperativa e i sindacati più rappresentativi.