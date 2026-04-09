Machac-Sinner agli Atp di Montecarlo 2026 in palio i quarti – La diretta

Jannik Sinner si prepara a sfidare il ceco Tomáš Machácek negli ottavi di finale degli Atp di Montecarlo 2026. Il match si svolge sulla terra rossa e determina l'accesso ai quarti di finale del torneo. La partita è seguita in diretta dagli appassionati, con l’obiettivo di conoscere il nome del giocatore che avanzerà nella competizione.

Jannik Sinner in campo per gli ottavi di finale degli Atp di Montecarlo 2026. Sulla terra rossa affronta il ceco Tomáš Machá?, attuale n. 53 al mondo. Sono tre i precedenti incontri tra i due e in tutti i casi ad accaparrarsi la vittoria è stato l’azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolex Monte-Carlo Masters (@rolexmontecarlomasters) Intanto esce di scena Matto Berrettini, che dopo aver battuto Daniil Medvedev si lascia travolgere in due set dal brasiliano Joao Fonseca. Machac-Sinner, ottavi di finale degli Atp di Montecarlo – La diretta Inizio diretta: 090426 12:30 Fine diretta: 090426 15:00 12:40 090426 Sinner... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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