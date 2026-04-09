Domenica si giocherà un incontro tra due squadre che si trovano in una posizione di classifica critica, con l’obiettivo di ottenere punti utili per la salvezza. Il direttore sportivo della squadra ospite ha dichiarato che per questa partita sono necessari impegno e strategia, evidenziando l’importanza di affrontare la match con determinazione e razionalità. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni coinvolte.

"Domenica ci attende uno scontro diretto e in questi casi servono cuore e cervello". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, parla del match contro la Recanatese che mette in palio punti salvezza. "Di fronte – aggiunge – avremo una squadra con buone individualità, che ha raccolto meno del suo valore. I giallorossi avranno il morale alto dopo la vittoria conquistata ai danni della Vigor: domenica si sfideranno due realtà in lotta per la salvezza". I biancorossi dovranno stare attenti a qualche elemento. "Hanno individualità di spicco come D’Angelo, Nanapere, Pierfederici, ma domenica voglio vedere il cuore dei ragazzi e l’attaccamento alla maglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, un altro scontro diretto: "Necessari cuore e cervello"

Un altro scontro diretto: "Maceratese, voglio di più""A Castelfidardo si giocherà una gara di un significativo peso considerando che si tratta di uno scontro diretto, come quello di domenica contro il...

Scontro diretto all’Helvia Recina. Maceratese all’attacco del SoraEcco una partita in cui il risultato vale più di ogni altro aspetto perché la sfida tra Maceratese e Sora mette di fronte formazioni il cui obiettivo...

Temi più discussi: Schianto frontale a Urbisaglia, due feriti: un 25enne a Torrette; Lauro: Porta inviolata? È la cosa più importante; Gagliardi: Grazie ai tifosi, sono l'arma in più; Macerata, investito da un’auto: 68enne all’ospedale; Incidente lungo la superstrada. Santa Maria Apparente va in tilt.

Maceratese, un altro scontro diretto: Necessari cuore e cervelloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Lauro: Porta inviolata? È la cosa più importante; Gagliardi: Grazie ai tifosi, sono l’arma in piùSERIE D - Le interviste al termine di Maceratese - San Marino È buona la prima all'Helvia Recina-Pino Brizi sulla panchina della Maceratese per Maurizio Lauro. I biancorossi superano brillantemente il ... youtvrs.it

In spiaggia fioccano già le prenotazioni nella provincia maceratese: «Clientela fidelizzata» - facebook.com facebook