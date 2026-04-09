Giovedì 9 aprile si è tenuto a Potenza Picena un incontro tra rappresentanti della Regione Marche e di Autostrade riguardo al progetto del nuovo casello autostradale Valpotenza, situato sull’A14. La riunione ha coinvolto le parti interessate per discutere le questioni legate alla realizzazione e alla gestione dell’opera. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato decisioni definitive o tempi di realizzazione.

A Potenza picena un incontro tra regione, autostrade e territorio. Parti favorevoli all’apertura di un tavolo tecnico Si è svolto giovedì 9 aprile, a Potenza Picena, un importante incontro sul nuovo casello autostradale Valpotenza sull’A14. Presenti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’ad Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, il presidente della Provincia di Macerata Alessandro Gentilucci e i Comuni di Potenza Picena, Montelupone, Recanati, Porto Recanati e Macerata. Tutti favorevoli all’apertura di un tavolo tecnico. Il nuovo svincolo sarà compreso tra le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Macerata, nuovo casello A14 Valpotenza: incontro tra Regione Marche e Autostrade

Il Sigep conferma il ruolo strategico della Fiera, Legacoop: "Nuovo casello sull'A14 sia una priorità"Il Sigep in corso in questi giorni alla Fiera di Rimini, con numeri importanti in termini di presenze, riempimento alberghiero e ricadute economiche...

Narcotraffico tra Marche e Svizzera, maxi blitz: arresti e perquisizioni a Macerata e FermoAncona, 24 gennaio 2026 – Maxi operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Ancona e dal Pubblico...

Nuovo casello autostradale a Potenza Picena: Via ai lavori nel 2027Lo svincolo sarà tra le stazioni di Loreto-Porto Recanati e Civitanova. Acquaroli: Un sogno che diventa realtà: cambierà il destino di un’intera valle e di un distretto industriale e produttivo ... ilrestodelcarlino.it

Valpotenza, tocca ai sindaci: entro fine anno il tracciato della nuova stradaIl presidente Sandro Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini, con il supporto del dirigente dell’Ufficio Viabilità Matteo Giaccaglia e delle associazioni di categoria che fanno parte del tavolo ... corriereadriatico.it