Re Carlo III si trova in lutto a pochi giorni dall’anniversario di matrimonio con Camilla, poiché ha perso uno dei suoi amici più stretti. La notizia della scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando il monarca profondamente addolorato. La perdita avviene proprio mentre si avvicina il riconoscimento ufficiale di un lungo rapporto di amicizia. La famiglia reale non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Alla vigilia del 21° anniversario di matrimonio, con Camilla, Re Carlo III piange la scomparsa di uno dei suoi amici più cari. Richard Alexander “Alec” Cobbe, designer e artista anglo-irlandese, morto all’età di 81 anni che ha lasciato un vuoto profondo non solo nella vita del sovrano ma anche nel mondo dell’arte e della cultura britannica. Il legame tra i due durava da molti anni e si era consolidato nel tempo attraverso collaborazioni, eventi e una stima reciproca mai venuta meno. Proprio all’inizio del 2026, Cobbe era stato insignito dell’onorificenza di “Comandante dell’Ordine Reale Vittoriano” riconoscimento reale a testimonianza della considerazione di cui godeva a corte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lutto per Re Carlo: alla vigilia dell’anniversario con Camilla, l’addio all’amico di una vita

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