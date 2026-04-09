Lutto nella politica italiana | il dolore di una intera amministrazione per una perdita prematura

Una comunità locale piange la scomparsa di un assessore alla cultura, morto all’età di 49 anni. La notizia ha suscitato dolore tra i cittadini e le istituzioni dell’area, che si sono stretti intorno alla famiglia e ai colleghi per il lutto. La perdita prematura ha lasciato un vuoto nel panorama politico e culturale del territorio, suscitando cordoglio tra chi lo conosceva e lavorava con lui.

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa del politico, assessore alla cultura di un comune pugliese, venuto a mancare all’età di 49 anni. Il decesso è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, al termine di una lunga battaglia contro una grave malattia che negli ultimi tempi ne aveva segnato profondamente le condizioni di salute. Docente presso il Liceo Comi di Tricase, era una figura molto conosciuta e stimata non solo per il suo impegno istituzionale, ma anche per il contributo dato al mondo della scuola e della cultura sul territorio. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti colleghi, studenti e cittadini che negli anni avevano avuto modo di conoscerne la dedizione e la passione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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