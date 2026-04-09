Lutto a Cassano Murge il cordoglio per il 20enne Giuseppe Castellaneta

A Cassano Murge si piange la scomparsa di un ragazzo di 20 anni, avvenuta a causa di una grave malattia. La comunità locale ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali, che si sono svolti oggi. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini, che si sono riuniti per rendere omaggio al giovane.

Cassano Murge piange il 20enne Giuseppe Castellaneta, scomparso dopo una grave malattia. La cittadina barese, nella giornata di oggi, in cui sono stati programmati i funerali del ragazzo, ha proclamato il lutto cittadino.Il ricordo della Bulldog Capurso calcio a 5Numerosi i messaggi di cordoglio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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