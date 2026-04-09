Lupo fuggito dallo zoo | scuola chiusa e più di 300 persone tra vigili del fuoco poliziotti e soldati impegnate nelle operazioni di ricerca

Un lupo sfuggito dallo zoo ha provocato l’interruzione delle attività scolastiche e ha richiamato sul posto oltre 300 operatori tra vigili del fuoco, forze di polizia e militari. Le operazioni di ricerca sono in corso per rintracciare l’animale, che si aggira liberamente nelle strade di Daejeon, una città con circa un milione e mezzo di abitanti. La situazione ha portato a una mobilitazione immediata delle autorità locali.

Un lupo in libertà ha trasformato le strade di Daejeon, città sudcoreana di un milione e mezzo di abitanti, in un vero scenario di emergenza. L’animale, un maschio dal peso di 30 kg, nato in cattività due anni fa nel parco O-World, è riuscito a scavare sotto la recinzione del suo recinto e a fuggire nel cuore urbano, scatenando immediatamente paura e confusione. Come riportato dal The Guardian, oltre 300 operatori, tra poliziotti, militari e vigili del fuoco, sono stati mobilitati per cercarlo. Le scuole della città sono rimaste chiuse e i cittadini sono stati invitati a limitare gli spostamenti e segnalare qualsiasi avvistamento. Droni con telecamere hanno perlustrato l’area, ma le ricerche sono state rallentate da un temporale, rendendo ancora più complicato localizzare l’animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lupo fuggito dallo zoo: scuola chiusa e più di 300 persone tra vigili del fuoco, poliziotti e soldati, impegnate nelle operazioni di ricerca Piove nelle aule: a Roma scuola chiusa dai vigili del fuoco e bambini a casaDisposta la chiusura del plesso Fabio Montagna a La Rustica, dove ha sede una scuola dell'infanzia. VIDEO | I Vigili del fuoco salvano ventinove persone bloccato dal maltempo: operazioni concluse a San FratelloI pompieri nella tarda serata di ieri hanno portato a termine un delicato intervento, iniziato già nel corso della mattinata Si è conclusa la...