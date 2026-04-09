Un report rivela che i danni causati da lupi e orsi sono stati sottostimati, con un totale di circa 78.000 euro di rimborsi nel corso dell'ultimo anno. Oltre a queste specie, si registrano anche danni da nutrie e cinghiali. Nelle ultime settimane si sono verificati 15 episodi di predazione nella zona di Taleggio. Questi dati vengono forniti senza commenti, limitandosi a descrivere i fatti accaduti.

IL REPORT. I danni anche di nutrie e cinghiali. Nelle ultime settimane 15 predazioni a Taleggio. Incontro a Nembro «Le migliaia di segnalazioni e lamentele ricevute da cittadini, agricoltori e gestori del territorio indicano che il fenomeno è ben più diffuso e impattante di quanto documentato ufficialmente». Così Carlo Bravo, vicepresidente della Commissione agricoltura (FdI) della Regione, commenta i risultati emersi dalla ricerca di Polis sulla presenza dei grandi predatori e delle specie invasive nella nostra regione. Obiettivo dello studio, promosso dal Consiglio regionale, è quello di fotografare la presenza di lupi, orsi, cinghiali e nutrie sul territorio lombardo, di fare un bilancio dei danni arrecati alle attività economiche e ambientali e di fornire una ricognizione sulle misure di prevenzione e le policy adottate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Lupi e orsi, numeri sottostimati». In un anno 78mila euro di rimborsi

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#Cit: Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi analizza su Il Riformista la fragilità energetica italiana dopo la chiusura di Hormuz. Lupi esorta a un ritorno immediato al nucleare di quarta generazione e alla fusione per garantire stabilità e autonomia al Paese - facebook.com facebook

Sei complice caro Lupi e porterai per tutta la vita con te l'indegna complicità col genocidio. Cosa aspettate a ritirare l'ambasciatore e a sospendere l'accordo di cooperazione militare con Israele x.com