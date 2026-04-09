Un rappresentante delle forze dell'ordine ha dichiarato che il modello basato sulle stazioni di polizia è efficace nel garantire una presenza costante sul territorio. Tuttavia, ha sottolineato che per migliorare la sicurezza pubblica è necessario aumentare il numero di militari impiegati nelle strade e nelle zone più sensibili. La proposta mira a rafforzare il controllo e la prevenzione, rispondendo alle esigenze di sicurezza di cittadini e operatori.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Il modello fondato sulle stazioni, che assicurano una presenza capillare sul territorio e sono aperte all’ascolto di ogni esigenza dei cittadini, è sempre valido, ma lo stiamo riorganizzando per corrispondere alle varie necessità che si presentano e aumentare soprattutto la proiezione esterna, che è uno degli obiettivi che ci ha dato il Governo”. Così a Carinola il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo ha risposto ad una domanda dei cronisti. “Più carabinieri in strada ci sono già – ha aggiunto – ma continueremo ad aumentarne la presenza, e ciò attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, anche tramite l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per mettere in rete le stazioni dell’Arma, i Nuclei Radiomobili e Investigativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Luongo: “Modello delle stazioni valido, ma servono più militari in strada”

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