L' unica gioia italiana? Il gol di Grifo che lancia il Friburgo | 3-0 al Celta Pari tra Porto e Forest

Nel calcio europeo, il Friburgo ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Celta Vigo, grazie a un gol di Grifo. Nella stessa giornata si è concluso con un pareggio l'incontro tra Porto e Forest. I risultati dell’andata dei quarti di finale di coppa europea favoriscono i tedeschi, che ora si trovano a un passo dalla semifinale.

L'Italia che esulta, nell'andata dei quarti di finale di Europa League, si racchiude tutta nella gioia di Vincenzo Grifo, autore della rete che spiana la strada al Friburgo nel 3-0 che ipoteca la qualificazione contro il Celta Vigo. Per il Porto di Francesco Farioli, invece, resta l'amarezza di un 1-1 che lascia tutti i discorsi aperti. Succede tutto in pochi minuti. Prima Gomes all'11' appoggia in rete sul secondo palo approfittando di una disattenzione difensiva, ma due minuti dopo Fernandes rovina tutto con un retropassaggio scellerato dalla trequarti che infila il proprio portiere. Il Porto spinge per la maggior... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'unica gioia italiana? Il gol di Grifo che lancia il Friburgo: 3-0 al Celta. Pari tra Porto e Forest Villa e Forest ancora in rotta di collisione mentre Friburgo e Celta Vigo ottengono vittorie impressionanti2026-03-20 00:54:00 Giorni caldissimi in redazione! Aston Villa e Nottingham Forest restano in corsa per una semifinale di Europa League tutta... Diretta gol Europa League LIVE: Nottingham Forest e Friburgo avantiStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...