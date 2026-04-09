Oggi il premier si è presentato in Parlamento per affrontare i temi legati all’energia e alla politica internazionale. La discussione sulla situazione nello stretto di Hormuz ha portato a una presa di posizione che sembra aver modificato i toni delle opposizioni, che avevano preparato un intervento incentrato su possibili misure restrittive. Questa mossa è vista come un cambio di passo rispetto alle recenti dichiarazioni e decisioni del governo.

Oggi il premier in Aula su questione energetica e politica internazionale, ma la svolta su Hormuz smonta in anticipo il teatrino preparato dalle opposizioni. Cresce nella maggioranza l’ala ostile al lockdown. Il ritorno in Parlamento di Giorgia Meloni, dopo il referendum e con il mondo intero con il fiato sospeso per la fragile tregua tra Usa (o meglio, Israele e Usa) e Iran, non sarà una passeggiata. La premier lo sa bene e affila le unghie: il momento è difficile, molto difficile, probabilmente il più cupo della sua esperienza a Palazzo Chigi: un po’ di sollievo sembrava arrivato dal cessate il fuoco accettato da Washington e Teheran, ma ci ha pensato il solito Benjamin Netanyahu, bombardando in maniera terribile il Libano, facendo strage di civili e colpendo anche un veicolo italiano dell’Unifil, a far riesplodere l’incendio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ultima piroetta di Trump (forse) ci evita il lockdown

“Aprite lo stretto, bastardi!” Trump ci porta verso il lockdown energeticoTrump pensa al petrolio iraniano ma si trova all'angolo: dopo aver recuperato il pilota USA è tornato all'angolo e non sa come uscire.

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Quando leader squilibrati invocano la catastrofe divina come strumento politico, non sono solo i loro nemici a esserne travolti. Se non verranno fermati, saremo tutti vittime di questi due psicopatici. Ecco il messaggio di Pasqua di Donald Trump al mondo: “Mart - facebook.com facebook