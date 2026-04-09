LuisaViaRoma chiusura programmata

Il negozio di via dei Tosinghi di LuisaViaRoma ha chiuso i battenti, come annunciato dall’amministratore delegato dell’azienda. La chiusura era prevista e riguarda uno spazio di 281 metri quadrati che era stato aperto nel 2024. La decisione è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche, lasciando intendere che si tratta di una chiusura programmata.

"La chiusura del negozio di via dei Tosinghi era programmata". Così Tommaso Maria Andorlini, amministratore delegato di LuisaViaRoma a proposito delle serrande abbassate del contemporary store di 281 metri quadri, aperto nel 2024. "I dipendenti, non 12 bensì cinque, sono stati tutti ricollocati" aggiunge l’ad pronto a ribadire la posizione al tavolo di crisi convocato in Regione domani mattina proprio in seguito alle forti preoccupazioni dei sindacati quando hanno visto sulle vetrine del punto vendita di via dei Tosinghi il cartello per informare "la gentile clientela che le vendite proseguono nel negozio di via Roma". Per la Filcams Cgil la chiusura è "uno sfregio gravissimo al tavolo istituzionale, una delegittimazione inaccettabile", così come per le istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - LuisaViaRoma, "chiusura programmata" Chiusura programmata per l’impianto di Cassino, in attesa di ripresa a fine settimanaL’impianto produttivo di Cassino, gestito dal gruppo Stellantis, è stato sottoposto a una chiusura programmata che si protrarrà fino al 7 febbraio. Leggi anche: LuisaViaRoma, sindacati in allarme Temi più discussi: LuisaViaRoma, chiusura programmata; Luisaviaroma chiude il negozio di via dei Tosinghi a Firenze; LuisaViaRoma chiude in via Tosinghi, sindacati all’attacco; Luisaviaroma, chiusura per il punto vendita di via dei Tosinghi a Firenze. Luisaviaroma chiude il negozio di via dei Tosinghi a FirenzeL'e-commerce fiorentino ha ottenuto dal tribunale l’accesso alla procedura di concordato semplificato in liquidazione e tornerà al tavolo di crisi regionale il prossimo 20 aprile con una lista di pote ... it.fashionnetwork.com LuisaViaRoma chiude in via Tosinghi, sindacati all’attaccoLa storica insegna fiorentina del noto multimarca ha oscurato il 7 aprile le vetrine del punto vendita in via Tosinghi, ... pambianconews.com Vetrine oscurate da LuisaViaRoma, cosa sta succedendo davvero tra crisi e lavoratori x.com TGR Rai Toscana. . Vertenza LuisaViaRoma: la Regione ha anticipato a venerdi il tavolo istituzionale: un'accelerazione dopo che l'azienda ha chiuso ieri uno dei punti vendita in città. "Impegni traditi" dicono i sindacati. Antonella Morelli, immagini Lica Gabelli - facebook.com facebook