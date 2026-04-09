Domenica 12 aprile alle 9:30, nella chiesa di San Francesco a Lucca, si svolgerà l’assemblea annuale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia. All’evento parteciperanno 68 medici che riceveranno il riconoscimento per i loro anni di attività, celebrando così sia il passato che il presente della professione medica nella regione. L’incontro rappresenta un momento di confronto e di riconoscimento tra i professionisti del settore.

La chiesa di San Francesco a Lucca ospiterà domenica 12 aprile, alle ore 9:30, l’assemblea annuale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, un appuntamento che segnerà un momento di profonda riflessione professionale e celebrazione storica. L’incontro non sarà solo una riunione istituzionale, ma un ponte tra generazioni, con la consegna del premio ai medici che quest’anno festeggiano il cinquantesimo anniversario della loro laurea. Un traguardo di cinquant’anni tra memoria e nuovi inizi. Il cuore pulsante dell’evento risiede nel riconoscimento dedicato ai colleghi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 anni di professione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, l’Ordine dei Medici celebra 68 veterani: tra storia e futuro

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