Lucca Collezionando 2026 Giuliano Piccininno I personaggi migliori di He-Man erano quelli marginali

A Lucca si sono tenuti incontri e conferenze dedicati a vari aspetti della cultura pop e dei fumetti, tra cui l’atteso ritorno cinematografico di He-Man previsto per l’estate prossima. Durante un evento, un esperto ha commentato che i personaggi più interessanti della serie sono quelli marginali, lasciando intendere che spesso sono questi a portare maggior fascino alla narrazione. La manifestazione si svolge nel contesto di una fiera dedicata alla collezione e all’approfondimento di materiali legati a questo mondo.

Il ritorno al cinema di He-Man è uno degli appuntamenti più attesi della prossima estate. Con il suo trailer, il film dedicato all’eroe di Eternia ha subito suscitato grande curiosità da parte degli appassionati, unendo il senso di nostalgia verso una figura simbolo della pop culture anni ’80 e la spettacolarità dei blockbuster. In molti faranno il paragone con la serie animata targata Filmation o con il film che ha visto Dolph Lundgren interpretare il pricipe Adam, ma durante Lucca Collezionando 2026 abbiamo incontrato un artista che ha un forte legame con HE-Man: Giuliano Piccininno. Come molte produzioni animate degli anni ’80, anche He-Man e i Dominatori dell’Universo fu oggetto di uno sfruttamento dal punto di vista del marketing, con una serie di giocattoli che ancora oggi è sono tra i più ricercati dai collezionisti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lucca Collezionando 2026, Giuliano Piccininno “I personaggi migliori di He-Man erano quelli marginali” Lucca Collezionando 2026: il ritorno della cultura analogica nel segno di ValentinaIl Polo Fiere di Lucca si prepara a trasformarsi nuovamente nel tempio del fumetto vintage-pop e del collezionismo d’autore. Lucca Collezionando 2026 nel segno di Valentina – Al via la vendita dei biglietti onlineIntanto cresce il parterre degli ospiti, rendendo questa edizione ancora più imperdibile: ai nomi già annunciati si vanno ad aggiungere l’autrice... Un giro a Lucca Collezionando 2026Un reportage dalla nona edizione della fiera vintage-pop che unisce passione per il collezionismo a una offerta di intrattenimento culturale. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ... fantasymagazine.it Lucca Collezionando 2026: il valore del tempo lento tra fumetto e passioneIl 28 e 29 marzo è tornato al Polo Fiere uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama fumettistico italiano: Lucca Collezionando 2026. liquidarte.it