L’orgoglio Tropical non basta Desenzano espugna il ’Grandi’

Nella partita giocata al “Grandi”, la squadra di Desenzano ha ottenuto una vittoria con il risultato di 1-0 contro Tropical Coriano. La rete decisiva è stata segnata durante la ripresa, mentre la formazione di casa ha tentato di reagire senza riuscire a trovare il pareggio. Entrambe le squadre hanno schierato diversi cambi durante il secondo tempo, cercando di modificare l’andamento del match.

Tropical Coriano 0 Desenzano 1 TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, B.Brisku, Danieli (26’ st Enchisi), Anastasi (26’ st Moricoli), Fabbri, Pasquini (9’ st Malo), Carnesecchi, Pacchioni, Barbatosta (37’ st Rossi), Piermaria (26’ st Capicchioni). A disp.: De Gori, Franco, Imola, E.Brisku. All.: Scardovi. DESENZANO: Fratti, Antonelli (27’ st Origlio), Gori, Bakayoko, Giorgi, Gagliano (34’ st Barwuah), Bovolon, Procaccio (45’ st Catania), Arpino, Parlato (31’ st Andreis), Baraye. A disp.: Rubboli, Tomaselli, Antonciuc, Ntube, Gasperi. All.: Gaburro. Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo. Assistenti: Andrea Gentilezza di Civitavecchia e Filippo Panebarca di Foggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orgoglio Tropical non basta. Desenzano espugna il ’Grandi’ Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in EurolegaPer la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). Euroleague, alla Virtus non basta il cuore: il Partizan espugna l'Arena. Preoccupazione per VildozaUna battaglia di nervi, fisico e cuore, che però non regala il sorriso alla Virtus Bologna. Argomenti più discussi: L’orgoglio Tropical non basta. Desenzano espugna il ’Grandi’; Tropical, Scardovi lancia la volata: Servono ordine e punti preziosi. L’orgoglio Tropical non basta. Desenzano espugna il 'Grandi'Per Gaburro Rimini è ancora una terra di conquista: Procaccio dal dischetto decide la sfida ... msn.com Il Tropical non molla mai. Strappato un pari al 90’In vantaggio nel primo tempo grazie a un autogol, la squadra di Coriano riesce a rimontare due reti al Sangiuliano City nei dieci minuti finali. msn.com Linea Forza10 Medicata per cani e gatti disponibile da Tropical Aquarium Petshop Una soluzione studiata per supportare il benessere dei vostri amici a 4 zampe in modo mirato, ideale per esigenze specifiche e particolari sensibilità Formule specific - facebook.com facebook