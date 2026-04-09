In questa edizione della rubrica televisiva curata da Klaus Davi, si parla di un film che, al momento della sua uscita in Europa, è stato definito troppo sdolcinato e commovente. La pellicola, intitolata

Vi proponiamo Tele.raccomando la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi (“Marcellino pane e vino” Rai 3) Fu definito un film strappalacrime e troppo sdolcinato quando uscì nelle sale di tutta Europa. Prodotto in Spagna, fece però furore in particolare nell’Italia del dopoguerra che si identificava nel clima neorealista seppur zuccheroso che sprigionava la pellicola. Il film Marcellino pane e vino del 1955 nella mattinata di Pasquetta su Rai 3 è stato visto da 220mila persone col 4.2% di share: l’orfano Marcellino vive in un monastero accudito dai frati; un giorno una statua di legno di Gesù prende vita davanti a lui; commosso dal pane e dal vino che il bambino gli offre, Gesù decide di esaudire il suo desiderio di conoscere la madre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'orfanello in convento piace sempre a tutti

Da "peggior arena di sempre" a "vibrante". Ora Santagiulia piace a (quasi) tuttiNel 1998 Luciano Ligabue registrò “Ho perso le parole” e la inserì nel disco RadioFreccia.

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