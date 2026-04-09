Lorenzo Musetti ha annunciato che giocherà tutte le settimane e ha aggiunto un torneo che non aveva previsto nel suo programma. Al Masters 1000 di Montecarlo, il tennista italiano è stato eliminato al secondo turno dopo aver perso contro il monegasco Valentin Vacherot. La sua partecipazione si è conclusa prematuramente, a differenza dello scorso anno quando aveva raggiunto la finale sulla terra rossa del Principato.

Lorenzo Musetti è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo e ha così chiuso prematuramente la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove lo scorso anno raggiunse la finale. Il numero 5 del mondo (ma da lunedì sarà o nono o decimo) ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Non riuscivo bene a sporcare la palla, a farla saltare, la dinamica di gioco che cercavo e che mi contraddistingue. Ma alla fine questa condizioni c’erano anche per lui. Non sono riuscito a prendere l’iniziativa e comandare lo scambio come a me piace fare. Lui è stato più bravo ad approfittare delle mie mancanze e a giocare un ottimo match “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Giocherò tutte le settimane, ho aggiunto un torneo che non era in programma”

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Lorenzo Musetti, finalista qui lo scorso anno, è stato subito eliminato all’ATP 1000 di Montecarlo dal padrone di casa Valentin Vacherot In conferenza stampa, il carrarino è tornato a parlare dello sfortunato episodio che lo aveva colpito nei quarti degli ultimi x.com