Il Long-Covid sta causando un peso economico stimato in 145 miliardi di euro, influendo anche sulla società dei paesi industrializzati. Le conseguenze si manifestano attraverso una crescente richiesta di assistenza sanitaria e l’aumento delle assenze dal lavoro, con effetti che si protrarranno per diversi anni. Questa situazione rappresenta un ostacolo importante per le economie nazionali e richiede attenzione da parte delle istituzioni.

Un’imponente ipoteca finanziaria e sociale si sta addensando sulle economie dei paesi industrializzati, con un impatto che potrebbe protrarsi per i prossimi dieci anni. Secondo l’analisi pubblicata dall’Ocse il recente 8 aprile 2026, le ripercussioni a lungo termine della pandemia, note come long-Covid, genereranno costi annuali superiori ai 145 miliardi di dollari fino al 2035. L’Italia si trova in una posizione particolarmente vulnerabile, con dati che evidenziano come nel 2023 oltre il 9% dei pazienti seguiti dai medici di base abbia manifestato sintomi persistenti, con un terzo di questi soggetti ancora afflitti dal malessere dopo più di dodici mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Long-Covid: il freno invisibile che costa 145 miliardi all’economia

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