In Lombardia, il percorso di reinserimento sociale per le persone con problemi di salute mentale si basa su un metodo che utilizza il Progetto Terapeutico Personalizzato (PTR). Questa metodologia permette di trasformare la diagnosi in un piano di vita flessibile e adattabile, facilitando il supporto individuale. Il modello mira a creare un percorso di cura più personalizzato e orientato alla ripresa, coinvolgendo i pazienti nel processo di definizione dei propri obiettivi.

Il percorso di reinserimento sociale per i pazienti psichiatrici in Lombardia si fonda su una metodologia che trasforma la diagnosi in un progetto di vita dinamico, gestito attraverso il Progetto Terapeutico Personalizzato (PTR). Questo strumento, che mette al centro l’individuo anziché la sola patologia, coordina le azioni tra i Centri Psico Sociali (CPS), i medici psichiatri e le équipe delle comunità terapeutiche, garantendo che ogni intervento sia cucito sulle necessità specifiche dell’ospite. L’iter operativo non inizia con l’ingresso fisico nella struttura, ma molto prima, tramite una collaborazione stretta con il CPS che ha in carico il paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: il nuovo modello psichiatrico che crea progetti di vita

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Chi è Mario Tobino, la storia dello psichiatra che dedicò la sua vita all’ospedale psichiatrico di MaggianoMario Tobino, psichiatra e scrittore viareggino, dedicò la vita alle persone con malattie mentali e raccontò l’esperienza nei manicomi in libri...

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Lombardia. Borghetti (Pd): Regione ripensi nuovo modello di cura dei malati cronici o aumenteranno problemiPer l'esponente dem il nuovo modello che prevede la creazione di Enti gestori della cronicità così com’è, è destinato a non funzionare, e il primo errore è stato quello di non aver coinvolto i vari ... quotidianosanita.it

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Bergamo riceve la «Bandiera dei Comuni Sostenibili», riconoscimento assegnato agli enti locali che si distinguono per politiche ambientali e sociali in linea con l’Agenda 2030. Il capoluogo orobico è il secondo in Lombardia a ottenere il premio, dopo Mantov - facebook.com facebook

In Lombardia curarsi è diventato sempre più difficile. Liste d’attesa infinite, carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e una privatizzazione crescente stanno mettendo in crisi il diritto alla salute, trasformando quello che dovrebbe essere un diritto univ x.com