Dopo aver partecipato alla cerimonia di consegna della bandiera al Quirinale, la campionessa olimpica di pattinaggio ha lasciato il luogo e ha risposto con una risata alle dichiarazioni del presidente dimissionario della Figc. La discussione tra le due figure riguarda il valore del sudore e il ruolo del calcio nel contesto sportivo. Nessun commento è stato rilasciato in merito alle tensioni emerse durante l'incontro.

All’uscita dal Quirinale, dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Capo dello Stato, la campionessa olimpica di pattinaggio Francesca Lollobrigida ha risposto con una risata alla polemica scatenata dalle dichiarazioni del presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina. La questione riguarda la distinzione operata da quest’ultimo tra il calcio professionistico e le altre discipline dilettantistiche, emersa a seguito della sconfitta contro la Bosnia. Il valore dell’impegno oltre i numeri e la visibilità. L’atleta, che detiene due titoli olimpici nelle specialità dei 3000 e 5000 metri, ha voluto sottolineare come chi pratica sport minore sia consapevole dell’intensità del lavoro necessario per eccellere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lollobrigida sfida Gravina: il valore del sudore oltre il calcio

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