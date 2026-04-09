L’olio Italiano muore in cisterna | il grido d’allarme contro il sottocosto della Gdo

In Italia, i produttori di olio stanno affrontando difficoltà legate alle scorte accumulate nelle cisterne, mentre sugli scaffali dei supermercati si trovano bottiglie di extravergine vendute a prezzi molto bassi. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra chi lavora nel settore, che osserva con rammarico le quantità di prodotto invenduto e la presenza di offerte che sembrano sottocosto. La questione riguarda la differenza tra i costi di produzione e i prezzi praticati dalla grande distribuzione.

Mentre i produttori italiani guardano con amarezza le proprie cisterne piene, gli scaffali dei supermercati si popolano di bottiglie di "extravergine" a prezzi che sfidano le leggi della matematica e dell'etica commerciale. La denuncia arriva da Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Cisterna vince il derby italiano a Dubai: 3-2 contro CuneoNel torneo di volley in svolgimento a dubai, le squadre italiane si distinguono con incontri avvincenti e risultati di rilievo. Mishima a Cosenza: tra identità giapponese, modernità e il grido d’allarme contro la perdita dei valori.Yukio Mishima, figura controversa e poliedrica del panorama letterario del Novecento, è stato al centro di un intenso dibattito a Cosenza, promosso... Si parla di: Sembra un'intossicazione alimentare, ma è uno dei veleni naturali più letali: tutto sui pericoli della ricina; Madre e figlia morte avvelenate, si indaga anche sul dark web. L’olio a marchio italiano non è tutto italianoIl 2025 è stata una buona annata per la produzione di olio in Italia: dai frantoi sono uscite circa 298mila tonnellate, un terzo in più rispetto all’anno scorso. Nel settore però non tutti sono ... ilpost.it