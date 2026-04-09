Locorotondo | Intervista sul ‘900 Oggi

Oggi a Locorotondo si tiene un evento dedicato al Novecento, con un’intervista prevista alle 19.00. Gli organizzatori hanno comunicato che in questa occasione verrà inaugurata una nuova sala dedicata a mostre e incontri culturali. L’evento si svolge in una struttura locale e fa parte di un programma volto a approfondire temi storici e artistici legati al secolo scorso. La serata prevede anche interventi di esperti e momenti di condivisione pubblica.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il 9 aprile alle 19.00 inauguriamo la sala incontri (piano terra) della Fondazione Chaire con “INTERVISTA SUL ‘900”, un incontro con Mario Gianfrate, moderato dal giornalista Valerio Convertini in cui interverranno il Presidente della Fondazione Antonio Convertini e Antonio Lillo come editore. L’incontro è incentrato sui tre volumi di “Memorie del ‘900 realizzati da Pietre Vive col contributo della BCC Locorotondo e in collaborazione con la rivista Terrae che nella Fondazione ha sede. L'articolo Locorotondo: “Intervista sul ‘900” Oggi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Locorotondo: “Intervista sul ‘900” Oggi Brabus 900 Rocket Edition, la Classe G da 900 CvC'è sempre il pericolo quando si parla delle nuove creazioni Brabus di cadere nella ripetitività, vista l'abitudine a eccedere nella preparazione. I Subsonica in concerto a LocorotondoI Subsonica annunciano “TERRE RARE 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno. Temi più discussi: Intervista sul 900 con Mario Gianfrate; Locorotondo: Intervista sul ‘900; Locorotondo, Fabio Lotito è il terzo candidato sindaco: ecco Vivere Locorotondo; Lettura chiama avventura: torna il festival di Controvento tra libri, educazione e relazioni. Locorotondo: Intervista sul ‘900 OggiIl 9 aprile alle 19.00 inauguriamo la sala incontri (piano terra) della Fondazione Chaire con INTERVISTA SUL ‘900, un incontro con Mario Gianfrate, moderato dal giornalista Valerio Convertini in cui ... noinotizie.it Intervista sul 900 con Mario GianfratePubblicata dalla BCC Locorotondo fin dal 1985, la rivista è tutt’ora una delle più attive nella promozione culturale del ... agorablog.it Il Comune di Locorotondo è orgoglioso di annunciare la propria partecipazione come area pilota nel progetto europeo RealUrbanGreen, nell'ambito del programma Interreg Euro-MED. Dopo il primo incontro dei gruppi di lavoro tenutosi il 20 febbraio 2026 per - facebook.com facebook