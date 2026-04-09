Il termine “lockdown” torna nel dibattito pubblico, ma questa volta non riguarda la sanità. Si parla infatti di un possibile lockdown energetico in Italia, uno scenario che potrebbe prendere forma già nelle prossime settimane, ma che al momento resta solo un’ipotesi allo studio e non una misura ufficiale. A rilanciare il tema sono le tensioni internazionali legate alla crisi energetica e alle difficoltà negli approvvigionamenti di gas, con effetti diretti anche sull’Europa. In particolare, la situazione geopolitica in Medio Oriente e i rischi legati ai flussi energetici globali stanno spingendo governi e istituzioni a prepararsi a scenari più critici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lockdown energetico, emergenza in Italia: cosa può succedere da maggio

Dai condizionatori allo smart working, ipotesi lockdown energetico: cosa può succedere a maggioDai risparmi forzati sull’utilizzo dei condizionatori allo smart working, passando per la riduzione dell’illuminazione pubblica.

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Lockdown energetico in Italia Cosa può succedere da maggio.

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