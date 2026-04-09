Lo Stretto di Hormuz è chiuso Trump | L’esercito Usa rimane fino all’accordo – La diretta

Lo Stretto di Hormuz è attualmente chiuso, senza navi di petrolio o di gas che lo attraversino da quando è stato dichiarato un cessate il fuoco. Il governo statunitense ha annunciato che le forze militari rimarranno presenti nella zona fino a quando non verrà raggiunto un accordo. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con varie dichiarazioni da parte delle autorità coinvolte.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano. Ma nella notte un comunicato dell’ Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo".

Temi più discussi: Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?; Guerra Iran, Media: bloccato transito nello stretto di Hormuz dopo i raid sul Libano; Hormuz diventa a pagamento: Iran impone pedaggi durante il cessate il fuoco; Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologica.

Lo Stretto di Hormuz chiuso di nuovo: milioni di barili di petrolio bloccati, navi deviate e l'ipotesi pedaggio. Cosa succedeIl problema non è da poco. La riapertura dello snodo marittimo è indicata come una condizione indispensabile per lo stop delle ostilità ... today.it

Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it

Dallo stretto di Hormuz non si passa ancora x.com

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, costringendo le petroliere a cambiare rotta. Questa decisione è una conseguenza dei raid israeliani in Libano contro Hezbollah, che hanno compromesso la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma infat - facebook.com facebook