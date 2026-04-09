Lo Stretto di Hormuz è chiuso di nuovo e pieno di mine – La diretta

Lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso e si trovano molte mine nelle acque. Da quando è stato firmato il cessate il fuoco, nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo stretto. La situazione di blocco è rimasta invariata, impedendo il traffico marittimo nella zona. Questa chiusura ha avuto ripercussioni sulle rotte commerciali e sul trasporto energetico.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano. Ma nella notte un comunicato dell’ Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (. 🔗 Leggi su Open.online

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Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it

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MEDIO ORIENTE | Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. Lo riferisce l'emittente iraniana Press Tv. #ANSA - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com