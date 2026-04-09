L’Accademia della Crusca ha avviato una campagna di raccolta fondi tra i donatori privati per sostenere le attività di restauro, conservazione e ricerca sulla lingua italiana. La decisione arriva in seguito a un taglio di finanziamenti pubblici, che ha reso necessario cercare risorse alternative. L’istituzione, da sempre impegnata nello studio e nella tutela della lingua, si affida ora anche al contributo di privati per proseguire i propri progetti.

FIRENZE – L’ Accademia della Crusca cerca fondi privati per finanziare restauri, conservazione e nuovi progetti di ricerca sulla lingua italiana. Il presidente Paolo D’Achille ha presentato l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Villa medicea di Castello, sede storica dell’istituzione, nell’ambito dell’evento La Crusca oggi: dalla valorizzazione del patrimonio alla ricerca scientifica. La scelta di rivolgersi a fondi privati nasce dalla necessità di compensare, almeno parzialmente, la riduzione dei finanziamenti pubblici. L’Accademia ha identificato tre linee di intervento a cui privati, aziende e imprese potranno contribuire: il restauro dei beni mobili, la valorizzazione della sede e lo sviluppo di progetti scientifici nel campo della linguistica e della lessicografia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lo Stato taglia, la Crusca si affida alle donazioni dei privati

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