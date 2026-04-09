Lo Spiraglio Filmfestival | il cinema che abbatte le barriere della mente

La 16ª edizione di Lo Spiraglio Filmfestival si svolge quest'anno con una selezione di film dedicati alla salute mentale, includendo concorsi cinematografici e premi speciali. L'evento si svolge in diverse location e coinvolge registi, attori e professionisti del settore. La manifestazione punta a promuovere un’immagine più aperta e reale delle tematiche legate alla mente e alle emozioni umane.

Cosa: La 16ª edizione de Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale, con concorsi cinematografici e premi speciali.. Dove e Quando: Presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma, dal 15 al 18 aprile 2026.. Perché: Un evento gratuito per esplorare il mondo della salute mentale attraverso il cinema, con il Premio Lo Spiraglio a Rocco Papaleo.. Il cinema torna a farsi strumento di indagine sociale e psicologica nella Capitale con la sedicesima edizione de Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale. Dal 15 al 18 aprile 2026, gli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospiteranno una rassegna che è ormai diventata un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia approfondire le dinamiche della mente umana lontano dai pregiudizi. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Lo Spiraglio Filmfestival: il cinema che abbatte le barriere della mente Leggi anche: Lo Spiraglio Filmfestival: il cinema racconta la salute mentale al MAXXI Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale torna a Roma: al MAXXI la 16ª edizione tra cinema, inclusione e consapevolezzaDal 15 al 18 aprile 2026 torna a Roma Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale, giunto alla sua sedicesima edizione. Temi più discussi: Lo Spiraglio Filmfestival 15/18 aprile 2026 MAXXI; Lo Spiraglio Filmfestival: cinema e salute mentale al Maxxi; SALUTE MENTALE: AL MAXXI DI ROMA TORNA LO SPIRAGLIO FILMFESTIVAL; Salute Mentale, tutto pronto per Lo Spiraglio Filmfestival -. Lo Spiraglio 2026: al MAXXI il cinema (gratis) che rompe il tabù della salute mentaleIl cinema come lente d’ingrandimento, come strumento di cura e, soprattutto, come spiraglio per guardare dove spesso si preferisce voltare le spalle. Torna a Roma, dal 15 al 18 aprile 2026, la sedic ... msn.com Salute mentale, al Maxxi va in scena lo Spiraglio FilmfestivalRoma, 4 apr. (askanews) – Torna a Roma dal 15 al 18 aprile 2026, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Lo Spiraglio Filmfestival dell ... askanews.it "Lo Spiraglio" Filmfestival della salute mentale (@spiragliofilmfestivaldellasalutementale) - facebook.com facebook