Lo spettro Ue evapora in Iran

Da settimane, il Medio Oriente è teatro di un conflitto che coinvolge diverse parti, con numerosi scontri e tensioni in corso. In questo scenario, si notano due attori internazionali che sembrano agire in sordina: le Nazioni Unite e l’Unione Europea. Entrambe le organizzazioni sono rimaste in silenzio, senza interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali, lasciando la scena priva di una presenza attiva e visibile.

Nell’incredibile quanto micidiale scontro che sta infiammando il Medio Oriente da settimane si aggirano silenziosi, muti e ciechi due spettri, le Nazioni Unite e l’Unione Europea. Il loro peso politico è semplicemente irrilevante, inesistente, al più gassoso. Per quanto riguarda l’Onu nulla di nuovo. Il corpaccione sovranazionale è da lungo tempo una inutile reliquia di un’era politica tramontata, finita. Nessuna cancelleria, nessuna diplomazia, nessuno Stato piccolo, medio o grande, prestano più attenzione alle verbose prediche del segretario generale Antonio Guterres e dei suoi opachi collaboratori. Amen. Ben più grave in questo drammatico contesto è invece l’inconsistenza dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo spettro Ue evapora in Iran Leggi anche: Iran, Khamenei sotto assedio: la strategia navale di Trump e lo spettro del «regime change» Leggi anche: L’Iran dopo Khamenei: il vuoto di potere e lo spettro di una nuova guerra nel Golfo USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio