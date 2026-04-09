Lo sgarbo di Mel Gibson a Matera | il regista si sposta in Puglia per il nuovo film

Mel Gibson ha scelto di girare il suo nuovo film in Puglia, spostandosi da Matera a una località della regione. Questa decisione ha portato il team di produzione sul territorio, coinvolgendo attori e tecnici locali. La produzione cinematografica si è concentrata in diverse aree della zona, con riprese che si sono svolte negli ultimi giorni. La presenza del regista e della troupe ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi.

Mel Gibson ha portato – ancora una volta – il grande cinema di Hollywood in Italia. Il regista di fama mondiale si trova a Roma dove, presso i nostrani studi di Cinecittà, sta girando alcune scene del suo nuovo film, The Resurrection of Christ, la Resurrezione di Cristo, sequel del cult ispirato al Nazareno The Passion. Nel primo episodio della biblica saga, Gibson aveva trasformato Matera nella Palestina, ma stavolta ha lasciato a bocca asciutta la città dei sassi. Il divo preferisce la Puglia. Mel Gibson abbandona Matera. Il prossimo lunedì 20 aprile Mel Gibson con la sua colossale troupe sarebbe dovuto giungere al Parco della Murgia di Matera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lo sgarbo di Mel Gibson a Matera: il regista si sposta in Puglia per il nuovo film Salta Matera: cambiano i piani per il nuovo film di Mel GibsonABBONATI A DAYITALIANEWS Riprese annullate nella città dei Sassi Cambio di programma per il nuovo progetto cinematografico di Mel Gibson. Mel Gibson torna a Matera, partono le riprese del nuovo film ‘Resurrection’(Adnkronos) – Tra febbraio e aprile si svolgeranno nel Parco della Murgia materana le riprese di Mel Gibson per il film 'The Resurrection of the... «Mel & Mel», lo scatto social di Giorgia Meloni con Mel GibsonMel & Mel. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri canali social uno scatto in compagnia di Mel Gibson. L'attore americano si troverebbe in Italia per per esplorare i ... corriereadriatico.it La Resurrezione di Cristo, Mel Gibson gira in Puglia il suo nuovo film su GesùSi torna in Puglia per girare il sequel, attesissimo, de La passione di Cristo. Ancora una volta sarà Mel Gibson a dirigere l'opera in quel di Gravina. cinema.everyeye.it