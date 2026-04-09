Lo ‘sbarco dei mille’ per il Torneo Denti

Sono ventuno le società che partecipano al Torneo Denti, portando in campo circa mille giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione vede le squadre impegnate in incontri caratterizzati da mete, mischie e touche, con molte partite che si svolgono nel rispetto delle regole del rugby giovanile. La manifestazione si svolge in più giorni e coinvolge numerosi campi sparsi sul territorio.

Ventuno società provenienti da tutta Italia, con quasi mille giovanissimi a sfidarsi a suon di mete, mischie e touche. Per decine di partite che si giocheranno per la prima volta sui tre principali impianti rugbistici della città: Coiano, Chersoni e Montano. Questi i numeri e le novità dell’edizione 2026 del " Torneo Denti " di rugby giovanile, che anche tramite i vari "sotto-tornei" di cui è composto mira a rendere omaggio a diversi dirigenti del Gispi scomparsi negli scorsi anni. A presentare la manifestazione, ieri presso la rifinizione Cambi Luigi di via Zarini, una delegazione del club guidata dal vice-presidente Jacopo Stolfi, insieme ad Elia Guastini e Federico Gufoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo ‘sbarco dei mille’ per il Torneo Denti In vetrina la rivoluzione di Arezzo. Salutano tante insegne storiche, ricomincia lo sbarco dei gigantiArezzo, 20 gennaio 2020 – C’è chi abbassa la serranda, chi si prepara a tirarla su, chi raddoppia i metri quadrati. Ocean Viking, a Palermo lo sbarco dei 90 sopravvissuti soccorsi in mare: tra loro 13 minoriSi sono concluse a Palermo le operazioni di sbarco dei circa 90 migranti soccorsi dall’Ocean Viking.