A Liverpool, il giocatore Salah è stato inserito in panchina durante la partita contro il PSG, lasciando il campo dopo 90 minuti. La decisione ha generato tensioni tra il calciatore e l'allenatore Slot, portando a un raffreddamento dei rapporti tra i due. La situazione ha attirato l'attenzione dei media sportivi, che seguono con interesse gli sviluppi di questa controversia.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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#Vitinha ha aspettato che i giocatori del #Liverpool terminassero il lavoro atletico a fine gara per regalare la maglia al giovane Trey #Nyoni. Ha atteso 20 minuti, le promesse si mantengono, così ha scambiato la sua maglia con il diciottenne Nyoni, condividen - facebook.com facebook

Al #Liverpool servirà un’impresa tra 5 giorni: rimontare il #PSG, dopo quanto visto a Parigi nell'andata dei quarti di finale, sembra praticamente impossibile @C_Ragionieri (1/8) x.com