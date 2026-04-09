LIVE Sinner-Machac ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Zverev in vantaggio su Bergs poi l’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Sinner e Machac è in corso con il tennista italiano impegnato in una sfida che si sta svolgendo sotto gli occhi dei presenti. Nel frattempo, Zverev conduce su Bergs, prima che l’attenzione si sposti sull’azzurro. Sono in programma anche incontri che coinvolgono altri tennisti italiani, con aggiornamenti che si susseguono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 12.00 Il tedesco Alexander Zverev vince il primo set contro il belga Zizou Bergs per 6-2 in tre quarti d’ora di gioco. Al termine di questo match scenderanno in campo Jannik Sinner ed il ceco Tomas Machac. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il ceco sarà il secondo del programma di giovedì 9 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev in vantaggio su Bergs, poi l’azzurro LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo assaggio di terra in doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del... LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 10:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo... Temi più discussi: Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming; Monte-Carlo ottavi LIVE, Sinner sfida Machac: gli aggiornamenti; Sinner-Machac si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Montecarlo e decisione ufficiale di Sky; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla. LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev in vantaggio su Bergs, poi l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Sinner-Machac diretta Montecarlo: segui Jannik agli ottavi di finale LIVEDopo il facile esordio contro Humbert, il numero due del mondo torna in campo e mette nel mirino il passaggio ai quarti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Berrettini in campo contro Fonseca. Poi tocca Sinner: sfida Machac e aspetta Alcaraz - facebook.com facebook #Sinner- #Machac diretta Montecarlo: segui Jannik agli ottavi di finale LIVE x.com