LIVE Sinner-Machac 6-1 6-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | due cruciali palle break annullate

Al torneo di Montecarlo, il match tra il tennista e il suo avversario sta proseguendo con il primo set concluso 6-1 in favore del primo. Nel secondo set, il punteggio è di 6-5, con due occasioni di break annullate. La partita è seguita in diretta, mentre si attende il risultato finale. Contestualmente, si sta giocando anche il confronto tra altri due tennisti, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 6-5 Sinner ritrova la prima e chiude con il diritto lungolinea. Let sulla prima. A-40 Altro rovescio in rete del n.53. Seconda. 40-40 Gravissimo errore di Machac: in rete il rovescio lungolinea, troppa fretta per il ceco. Sinner ringrazia. Si gioca solo con la seconda. 30-40 Altro nastro colpito da Machac, Sinner accelera con il rovescio lungolinea e chiude con la volée di rovescio. Seconda. 15-40 Machac comanda da fondo, lungo il pallonetto disperato dell’italiano. Altre due palle break. Altra seconda. 15-30 Sinner di nuovo in difficoltà. Largo il diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: due cruciali palle break annullate LIVE Sinner-Machac 6-1, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il ceco annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Sinner-Machac 6-1, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera uno dei due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: L'idolo Jordan, la storia e il soprannome 'Air Machete': chi è Tomas Machac; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale; Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo. Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Tomas si accende, break nel secondo setDiretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it LIVE Sinner-Machac 6-1, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break per il cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Lungo il diritto incrociato di Sinner, ... oasport.it Sinner-Machac 6-1, 2-3: Jannik sotto di un break nel secondo set - facebook.com facebook Primo set dominato da Sinner! 1 game concesso a Machac e solo tre punti persi nei propri turni di servizio. 6-1 x.com