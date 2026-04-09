LIVE Sinner-Machac 6-1 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break per il ceco

Al torneo di Montecarlo, il match tra il tennista italiano e il suo avversario ceco è in corso, con il primo set concluso 6-1 in favore dell'italiano. Nel secondo set, l'italiano conduce 2-3, mentre il ceco ha appena ottenuto un break. La partita è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale, con il secondo match tra i due italiani che dovrebbe iniziare dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Si è inceppato Sinner. In rete il diritto incrociato in uscita dal servizio. 15-0 Largo il rovescio lungolinea di un Machac che ora sta rischiando tutto. 2-4 Servizio e diritto in contropiede vincente. Machac potrebbe interrompere a quota 37 la striscia di set vinti consecutivamente da Sinner in tornei Masters 1000. 40-15 Lunga la risposta di diritto dell’azzurro. 30-15 Rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 30-0 Lungo il diritto incrociato di Sinner, errore gratuito. 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente del ceco. 2-3 Break di Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break per il ceco LIVE Sinner-Machac 6-1, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il ceco annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile ceco sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Temi più discussi: Il tabellone di Sinner all'Atp di Monte-Carlo; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale; Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo. LIVE Sinner-Machac 6-1, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break per il cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Lungo il diritto incrociato di Sinner, ... oasport.it Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Tomas si accende, break nel secondo setDiretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Sinner-Machac 6-1, 2-3: Jannik sotto di un break nel secondo set - facebook.com facebook Primo set dominato da Sinner! 1 game concesso a Machac e solo tre punti persi nei propri turni di servizio. 6-1 x.com