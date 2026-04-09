LIVE Sinner-Machac 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break immediato da 40-0

Al torneo di Montecarlo, il primo set tra il tennista locale e il suo avversario si apre con un break immediato, iniziando con un punteggio di 40-0. La partita è trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Contestualmente, sono in corso anche le sfide di altri giocatori, tra cui un incontro che inizia alle 11:00. La competizione prosegue con diverse partite in programma durante la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Machac sparacchia fuori il diritto in uscita dal servizio. 15-30 Altro doppio fallo del n.53. Sta accusando la pressione di Sinner in risposta. 15-15 Sul nastro e poi nel campo di Sinner il rovescio del ceco, fortunato in questa occasione. 0-15 Doppio fallo di un Machac che sembra frastornato. 2-0 Lunga la risposta di diritto di Machac. 40-0 Diritto lungolinea vincente di Sinner che lascia immobile Machac. 30-0 Servizio esterno vincente di Sinner. 15-0 In rete il rovescio incrociato di Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato da 40-0 LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: subito break per la coppia italo-belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 2-1 BREAK SINNER/BERGS! Doppio fallo Machac. LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italo-belga conserva il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 3-4 Game Machac/Ruud. Temi più discussi: L'idolo Jordan, la storia e il soprannome 'Air Machete': chi è Tomas Machac; Monte-Carlo ottavi LIVE, Sinner sfida Machac: gli aggiornamenti; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile ceco sulla strada dei quarti; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla. Sinner-Machac diretta Montecarlo: segui Jannik agli ottavi di finale LIVEDopo il facile esordio contro Humbert, il numero due del mondo torna in campo e mette nel mirino il passaggio ai quarti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Sinner-Machac 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Sinner-Machac a Montecarlo, Jannik adesso in campo a caccia dei quarti - facebook.com facebook #Sinner-Machac diretta Montecarlo: segui Jannik agli ottavi di finale LIVE x.com